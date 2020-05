Emma Marrone innamorata di Gaetano, la dedica romantica: ‘La mia persona preferita’

Emma Marrone e la foto sul prato con il suo amore: lo scatto postato sui social conquista il web

La cantante Emma Marrone è molto amata dal pubblico e dai suoi follower, che la seguono quotidianamente sui social. L’artista posta spesso scatti che la ritraggono mentre lavora o trascorre semplicemente il tempo con la sua famiglia.

La donna ha superato da poco un periodo molto complicato per la sua vita e adesso torna a mostrarsi sorridente. Uno scatto caricato pochi giorni fa ha fatto letteralmente impazzire i suoi follower, che l’hanno sommersa con like e commenti. I suoi fan le hanno fatto sentire tutto il loro calore ed Emma Marrone ha reagito con entusiasmo!

Emma Marrone, la dedica romantica

Emma Marrone, qualche giorno fa, ha aggiornato il suo profilo su Instagram postando una foto che ha davvero conquistato tutti.

La cantante ha scritto:

“La mia persona preferita, gaetano <3”

riferendosi a colui che è ritratto assieme a lei nella foto. La donna sembrerebbe aver trovato la felicità e ora si mostra finalmente con un sorriso smagliante.

La foto ha attirato la curiosità di molti, che si sono precipitati sul profilo della Marrone per scoprire chi sia il suo nuovo amore.

Chi è Gaetano

Gaetano è per Emma Marrone qualcuno di molto speciale e il loro rapporto risale sin dall’epoca in cui la donna era impegnata con l’ex Stefano De Martino. Gaetano altri non è che il simpaticissimo bulldog inglese di Emma, regalatole proprio dal ballerino che è sposato con la showgirl Belen Rodriguez.

Gaetano compare in molte foto postate sui social network della cantante Emma, che condivide scatti in cui lo coccola. Le foto di Emma Marrone hanno avuto valanghe di like e di commenti da parte dei follower, che li hanno visti molto teneri e affiatati.

Hanno infine apprezzato l’amore, la cura e la dedizione con cui la giovane cantante si occupa del suo amico a quattro zampe.