Emma Marrone, incidente bollente tra le lenzuola ‘Ca**o!’: cos’è successo alla cantante

La cantante salentina attira l’attenzione dei fan con un inconveniente a dir poco bollente che l’ha interessata di prima mattina

Emma Marrone torna al centro dell’attenzione sui social per un incidente bollente avvenuto nei giorni scorsi in diretta su Instagram, scopriamo cos’è accaduto alla giovane cantante!

Lo spiacevole inconveniente avvenuto a Emma Marrone

Emma Marrone è sicuramente una delle cantanti più seguite del momento su Instagram. Nei giorni scorsi, i fan della donna hanno riferito di uno spiacevole inconveniente, avvenuto ai danni della cantante salentina.

L’ex vincitrice di Amici ha mostrato sui social tutti i dettagli di cosa le sarebbe accaduto di prima mattina: un vero e proprio incidente bollente tra le lenzuola, che ha attirato l’attenzione di molti.

“Buongiorno un c***o”

queste le parole che si leggono sui post in questione, in cui la donna rende partecipi i fan di ciò che le era accaduto poco prima. Uno spiacevole inconveniente quello di cui è stata protagonista, scopriamo cos’è accaduto.

I dettagli dell’incidente bollente tra le lenzuola

Quello che è accaduto a Emma Marrone non appena aperti gli occhi non poteva affatto non essere condiviso.

Dopo essersi svegliata a seguito di una dormita super rilassante, la donna non ha potuto fare a meno di dare ai suoi fan un bellissimo buongiorno.

Tutto sembrava procedere per il meglio, fino a quando, però, la cantante salentina non è stata protagonista di uno spiacevole inconveniente.

Da buona donna del Sud, Emma Marrone, appena sveglia, è pronta a gustarsi un energico caffè tra le lenzuola. La routine di relax è stata però interrotta quando la donna ha purtroppo rovesciato la bevanda bollente sul letto, macchiando tutto.

Nulla di grave per Emma, che non si è ustionata, ma semplicemente infastidita per l’accaduto!