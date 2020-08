Piccolo incidente in barca per Emma Marrone: attimi di paura per la cantante salentina, ecco cosa è accaduto

Nel pomeriggio lunedì, Emma Marrone è stata protagonista di un piccolo incidente in barca insieme agli amici: ecco cosa è successo tra le splendide acque dell’isola di Capri.

Emma Marrone, incidente in barca

E’ riuscita a conquistare milioni di fan in tutto il Paese grazie alla sua voce graffiante che riflette perfettamente la sua personalità: una donna forte e determinata. Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi è riuscita a cavalcare la cresta dell’onda ed oggi è una delle artiste più amate e apprezzate del panorama musicale italiano.

Di recente, Emma Marrone è stata protagonista delle voci di gossip in quanto è stata paparazzata con il modello Nikolai Danielsen in giro per la città di Roma. Di nuovo amore tra i due? Non è dato saperlo ma i fan sperano che presto la cantante salentina trovi la persona giusta.

Dopo un anno ricco di successi e in vista dei suoi nuovi impegni televisivi in veste di giudice di X-Factor insieme a Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton, l’artista si sta godendo qualche giorno di relax nella bellissima Isola di Capri, in compagnia dei suoi amici.

Il racconto della cantante

Nel pomeriggio di lunedì, Emma Marrone ha condiviso una serie di IG stories che la ritraggono in barca. Si diverte con un suo amico e ha pensato bene di buttarlo in acqua dove il giovane si è imbattuto in una medusa che l’ha pizzicato.

Salito nuovamente in barca, il suo compagno di avventure ha mostrato quanto è successo. Per fortuna nulla di grave, ma la cantante salentina si è scusata:

”Mi sento in colpa, perché sono stata io a buttarlo“.

Il siparietto social ha strappato un sorriso ai suoi follower.