Emma Marrone, gioia inaspettata: il lieto annuncio sui social entusiasma i fan

La cantante salentina è raggiante come non mai nel suo ultimo post sui social. Emma Marrone accende Instagram con un annuncio inaspettato

La bellissima coach di X-factor ha stupito i suoi fan con il suo ultimo post pubblicato su Instagram.

Sempre attivissima sui social, Emma Marrone ama condividere con chi da anni segue il suo percorso artistico, sia i momenti dolorosi che i suoi sorrisi migliori.

E risale proprio a poche ore fa l’ultimo post della cantante salentina, il quale con il suo sorriso carismatico ha ammaliato tutti, annunciando quella che si prospetta essere una ‘inaspettata gioia’. Ma di cosa si tratta? Scopriamo tutti i dettagli.

Emma Marrone stupisce tutti: ‘Una gioia’

Che cosa è successo alla bellissima artista salentina? Emma Marrone nel suo ultimo scatto pubblicato su instagram, si mostra incredibilmente raggiante.

Bellissima e con un fisico mozzafiato, indossa un outfit firmato Max e Co. A balzare agli occhi oltre al bellissimo cappottino rosso e gli occhialoni da sole purple è il suo sorriso a 360 gradi.



Lo scatto è accompagnato da una breve didascalia, che cita quanto segue: ‘Quando passa una gioia e non sai che fare’. I fan al proposito, non hanno potuto fare a meno di chiedersi, cosa possa avere in serbo per il suo futuro loro beniamina.

Perchè l’artista salentina è cosi felice?

Emma Marrone sta vivendo indubbiamente un periodo d’oro, dal punto di vista professionale. Dopo la malattia è ritornata a vivere e a sorridere, grazie anche ai suoi fan, la sua seconda grande famiglia che l’ha sempre sostenuta.

Poi l’arrivo di una opportunità più unica che rara, quella di essere parte fondamentare del coach staff di X-Factor, il quale continua ad andare in onda e a intrattenere il pubblico nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.



Un periodo insomma roseo, che probabilmente sarà arricchito da qualche altra importante occasione professionale? Per il momento non ha fornito ulteriori dettagli, sempre che qualcosa bolla in pentola, sensazione molto viva nei fan, che non vedono l’ora di scoprirlo.