Emma Marrone prende in giro Belen: la sua imitazione diventa virale – Video

Emma Marrone è tornata a cantare ma anche a far morire dal ridere i suoi fan. Con il suo senso dell’humour non ha potuto risparmiarsi una imitazione di Belen

Dopo il glorioso ritorno in scena, Emma Marrone fa parlare ancora di se, questa volta con una simpaticissima imitazione. La cantante salentina infatti, si è mostrata più in forma che mai in un video che ha fatto subito il giro dei social in cui imita la bellissima Belen Rodriguez.

Emma Marrone il nuovo album

La bellissima cantante salentina, come in molti sanno, è ritornata di nuovo sul palco dopo un lungo periodo lontano dalla musica. Emma infatti, ha dovuto abbandonare per un po la scena a causa di alcuni problemi di salute molto gravi. La giovane infatti ha dovuto affrontare una delicata operazione per la ricomparsa del cancro che già l’aveva colpita circa 10 anni fa.

La Marrone però ne è uscita guerriera dall’ospedale e dopo quasi un mese di convalescenza Emma è ritornata sugli schermi più forte che mai. Per Emma questo è uno dei momenti più belli e speciali della sua carriera, infatti in questi giorni la cantante ha presentato il suo nuovo album “Fortuna” che ha già ottenuto un enorme successo.

Il suo allontanamento dai social e dal mondo della musica ha preoccupato molto i fan, ma dopo la paura la cantante è stata accolta con tanto calore ed amore da parte dei fan, amici e parenti.

La Marrone diverte con l’imitazione di Belen

Fortunatamente Emma sembra stare bene, addirittura e più spiritosa che mai. La cantante salentina infatti durante la presentazione de suo album ha messo in scena anche un piccolo siparietto divertente, imitando la bellissima Belen e Stefano De Martino.

La Marrone durante l’evento della presentazione del suo nuovo album sembra si sia data alla pazza gioia. Dopo le sorprese dei suoi colleghi di lavoro e l’abbraccio inaspettato di Maria De Filippi, Emma si è divertita insieme al pubblico ad imitare Belen Rodrguez e Stefano De Martino.

La salentina ha strappato qualche risata al pubblico. Un imitazione niente male, anche se lei ci tiene a ricordare che sono in buoni rapporti.