Emma Marrone, la tragica morte in ospedale: la struggente dedica del fratello Checco per il cugino morto nel 2011

Emma Marrone dopo l’annuncio della malattia, il triste lutto e il ricordo sui social. Una frase, quella del fratello Checco, che spezza il cuore dei fan

Emma Marrone ha messo in allerta tutti i fan dopo il suo annuncio. Non voleva creare allarmismi col suo messaggio, ma è proprio quello ciò che è successo. Sapere che una vecchia malattia del passato è ritornata non sta facendo dormire sogni tranquilli ai suoi fan. Adesso è arrivata la più triste ricorrenza per la famiglia Marrone.

Emma Marrone, il grave lutto e il messaggio del fratello

Era un periodo florido questo per Emma Marrone. La cantante però ha dovuto fermarsi. Il motivo? Un problema di salute del passato che ha fatto ritorno. Le parole del fratello Checco Marrone, pubblicate su instagram poche ore fa, non fanno altro che indurre a pensare che quello vissuto dalla cantante sia davvero un bruttissimo periodo. Dopo la malattia, arriva anche la notizia della morte di suo cugino.

Emma Marrone sta vivendo un momento molto delicato da quando ha scoperto che le è tornata la sua malattia, cosa che la costringerà a un periodo di pausa dal suo lavoro, necessario per affrontare tutte le cure del caso. La frase di Checco fa gelare il sangue.

Emma e Checco la dedica per il cugino

Il fratello Checco, molto legato a Emma, ha voluto condividere sui social il dolore per la recente scomparsa. Le sue parole hanno subito allertato:

‘Nessuno muore veramente sulla Terra finché vive nel cuore di chi resta. Ti voglio bene fratello’.

Emma e Checco non hanno altri fratelli, ma la persona nella foto che purtroppo ha tragicamente perso la vita è il cugino di primo grado Leandro Maria Marrone, che ha perso la vita il 22 settembre del 2011 per un terribile incidente in moto a Torre del Greco, provincia di Napoli. Il ragazzo si era trasferito nella città partenopea con tutta la sua famiglia. Il ragazzo non è morto sul colpo. L’incidente era infatti avvenuto il 16 settembre, ma la morte è sopraggiunta poco dopo all’ospedale Policlinico di Napoli, dove era stato trasportato in condizioni molto gravi.

Leandro aveva 24 anni e la sua morte ha sconvolto la famiglia della cantante. Checco non poteva fare a meno di ricordarlo nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa che a quanto pare non è particolarmente favorevole alla famiglia. Emma solo poche ore fa ha annunciato il suo ritiro forzato dalle scene.