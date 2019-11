Emma Marrone, morta dopo il ricovero in attesa del trapianto di cuore la piccola fan Gioia

Una bruttissima notizia quella arrivata poche ore fa. Emma Marrone e tanti vip in lutto: stretti nel dolore per la morte della piccola Gioia

Grave lutto in Irpinia ma anche per la cantante Emma Marrone che ha perso una piccola grande fan: Gioia, morta a soli 3 anni. Tutta la Montella e la provincia di Avellino è in lutto per la scomparsa della piccola Gioia. La bambina era ricoverata ormai da tempo, in attesa di un trapianto di cuore al Bambin Gesù di Roma.

Emma Marrone, la sua piccola fan Gioia è morta

Gioia, una delle tante piccole fan di Emma Marrone, soffriva ormai da tempo di una forte cardiomiopatia. La piccola è riuscita a sopravvivere fino ad adesso grazie ad un cuore artificiale, che però ha smesso di battere. La morte della piccola Gioia è stato un duro colpo per l’Irpinia e oggi sono in lutto. Alla luce di quanto accaduto alla stessa cantante nei giorni scorsi (con il ritorno del tumore), la ripresa dopo la malattia è più amara per lei.

Gioia Marano ha lasciato questo mondo a soli 3 anni, la malattia al cuore la portata via in pochissimo tempo e nonostante il ricovero immediato, la bambina non ha ricevuto il suo nuovo cuore. Ma la piccola Gioia ha vissuto, anche se per poco, una vita già complicata dall’inizio.

Gioia circa due anni fa, già era stata ricoverata nell’ospedale di San Giuseppe Moscati per una gastroenterite, ma gli accertamenti sulla bambina invece rivelano che la piccola soffra di una cardiopatia. In pratica la bimba aveva un cuore incapace di pompare sangue in tutto il suo corpicino. L’intervento dei medici è stato tempestivo, la piccola infatti è stata sottoposta ad un intervento di cuore artificiale, ma subito dopo è stata colpita da un Ischemia che l’ha paralizzata il lato sinistro del corpo e successivamente è stata colpita da una emorragia celebrale.