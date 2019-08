Emma Marrone, la relazione con Francesca Savini ‘Rapporto intenso e simbiotico’: la rivelazione emozionante del fotografo

View this post on Instagram

#Repost @emiliotini with @get_repost ・・・ 19 SETTEMBRE 2019 | FANTASTICHE VISIONI FV | VOLUME DUE | 'sull'amore' | Emma e Francesca | Tornerà anche Emma nel volume due in uscita a Settembre. Molti mi/si chiedono perché questo 'doppione' (Emma aveva preso già parte al volume uno),perché ho lasciato fuori tanti artisti nuovi che volevano partecipare al secondo capitolo ed ho richiamato Emma..Semplice: il volume due è sulle relazioni umane ed io,conoscendole,volevo presentare tra i tanti tipi di affetto che racconteremo anche l'amore raro,intenso e sensibilmente 'simbiotico' che lega queste due piccole/grandi donne.Il preview di oggi ha una storia che va raccontata.Questo è l'ultimo scatto fatto per Fantastiche Visioni volume due.Emma si avvicina a me sul set:'cosa devo sentire in questo momento?' Io guardandola negli occhi :' un cuore rotto che brucia e fa male..'Emma annuisce in silenzio.Fa un passo indietro,sotto la luce giusta.Dopo un secondo,senza gesti convulsi,senza scenate 'preparatorie',mi fissa..Cade dal suo viso una lacrima sensibile,vitrea e vera:questa,la prima.Una lacrima di una donna densa che squarcia come un urlo lo studio creando il gelo.Un gelo emozionato e partecipe.Scatto solo due foto,ho paura di 'ferirla' con la mia macchina fotografica talmente è pura e 'cristallina'questa cosa..'Ok,c'è l'ho,grazie!'. Mi giro e incontro gli occhi di Francesca con dentro un'emozione mai vista. C'è un silenzio mai sentito in studio,un silenzio commosso e di rispetto negli occhi di tutte le venti persone presenti.Pure uno dei miei assistenti,storico 'uomo di marmo',si morde le labbra,gli occhi rossi.Sei una donna che vibra e fa emozionare ragazza!!Ma adesso non distraetevi troppo con Fantastiche Visioni FV, concentratevi sul 06 Settembre che questa donna tridimensionale vi farà vibrare come non mai! #iosonobella