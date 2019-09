Emma Marrone ‘Ho avuto paura, la fede in Dio è la mia arma’: le dichiarazioni della cantante dopo le prime due sfide

Emma Marrone, torna a combattere contro il tumore ma la fede è la sua ancora di salvezza: “ho paura, ma mi armo di tutto quello che posso. E fra queste armi c’è anche la mia fede”

La cantante salentina, Emma Marrone, è al centro dell’attenzione mediatica per quanto affermato sui social: a causa di un problema di salute è costretta a fermarsi. Quando ha dato la notizia del ritorno dalla malattia, tantissimi vip e fan si sono precipitati nel suo profilo e hanno cercato di infonderle coraggio e forza.

Emma Marrone, continua la sua lotta

Un fulmine al ciel sereno per Emma Marrone. Non molti giorni fa, la cantante salentina ha scritto un lungo messaggio sui social in cui informava i suoi seguaci che, a causa di un problema alla salute, è momentaneamente costretta a ritirarsi dalle scene musicali.Numerosi i messaggi di solidarietà non solo da parte dei fan ma anche vip. I fan, ripensando alla sua passata battaglia contro il tumore, hanno immediatamente pensato che la malattia fosse ritornata. A ‘conferma’ questa ipotesi, è anche un recente servizio del Tg1 ad un oncologo, il Dottor Francesco Cognetti, il quale in linea generale ha voluto parlare del tumore nei giovani, facendo poi un riferimento proprio all’ex vincitrice di Maria De Filippi

Negli anni scorsi, Emma Marrone ha dichiarato che la fede le consente di affrontare ogni momento difficile con grande forza.

Le parole della cantante salentina

In una passata intervista al Corriera Della Sera ha parlato di come ha affrontato la malattia in passato:

“Sono sempre stata lucida ed ho avuto il coraggio di far fronte, sia al momento operatorio che a quello post operatorio.”

La cantante salentina ha poi aggiunto: