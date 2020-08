Emma Marrone passione in barca col nuovo fidanzato Nikolai, beccata dai paparazzi

Estate d’amore per Emma Marrone: la cantane salentina paparazzata insieme al noto modello, baci appassionati a Positano

Un’estate d’amore per Emma Marrone. La cantante salentina è stata paparazzata in barca insieme a Nikolai Danielsen. Pare che tra i due ci sia di nuovo del tenero: il gossip impazza in rete.

Estete d’amore per Emma Marrone

Un periodo d’oro per Emma Marrone. Di recente ha condiviso su Instagram una notizia che i fan attendevano da tempo: il 28 agosto uscirà il suo nuovo singolo intitolato ‘Latina’, scritto da Calcutta, Dario Faini in arte Dardust e Davide Petrella:

«”Latina” esce il 28 agosto, me l’hanno regalata questi tre ragazzacci del mio cuore il giorno del mio compleanno…»

Ma le sorprese non sono terminate qui: a settembre la vedremo nella nuova edizione di X-Factor in veste di giudice insieme a Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton.

Prima di tuffarsi in questa nuova esperienza televisiva, la cantante salentina si sta godendo un po’ di meritato relax insieme ai suoi amici e al noto modello, Nikolai Danielsen. Sembra che tra i due ci sia di nuovo del tenero, così come mostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi che li ritraggono insieme mentre si scambiano teneri abbracci e baci in barca, sullo bellissimo sfondo di Positano.

Le foto del settimanale Chi

Grandi novità che riguardano anche la sua vita privata. Di recente, Emma Marrone è stata paparazzata insieme al noto modello mentre si scambiano baci appassionati in barca nei pressi di Positano.

Il gossip impazza sul web. Tuttavia, la coppia almeno per il momento non ha ancora ufficializzato la relazione. I fan dell’artista si augurano che abbia trovato la persona giusta.