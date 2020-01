‘Sono due’: Il lieto annuncio di Emma Marrone entusiasma i fan, la cantante rivela sui social la bella notizia

La cantante salentina Emma Marrone ha entusiasmato i suoi follower con uno dei suoi ultimi post su Instagram. Il lieto annuncio: ‘Sono Due’

Emma Marrone è una delle artiste più amate dal pubblico italiano. Recentemente come è noto è stato al centro delle cronache per essersi dovuta allontanare dalle scene musicali per dedicarsi alla salute.

Dopo l’intervento chirurgico è ritornata più forte e determinata che mai conquistando come ha annunciato qualche giorno fa il disco d’oro per il grande successo del suo ultimo disco ‘Fortuna’.

Un inizio d’anno davvero straordinario per la cantante che all’annuncio scrisse sui social:

‘una partenza stupenda!’

Poche ore fa inoltre ha inoltre entusiasmato i fan con un annunciando una lieta notizia. Scopriamo di più.

Emma Marrone, la lieta notizia emoziona i fan

L’artista salentina poche ore fa ha pubblicato un post su Instagram con il quale ha emozionato i suoi follower.

Emma Marrone rivela di aver appena ricevuto una bella notizia che non vede l’ora di condividere con la sua seconda grande famiglia, i suoi fan che da sempre la supportano, soprattutto le sono stati accanto nei suoi momenti più difficili.

Emma ‘Due buoni motivi per brindare’

La cantante pugliese che come accennato è riuscita a conquistare il disco d’oro grazie al suo ultimo CD, Fortuna, ha dichiarato di avere due buoni motivi per brindare’.

Il primo è che i suoi capelli sono ‘sempre più lunghi’ il secondo invece come ha rivelato tra i commenti sarebbe una notizia sensazionale:

‘appena posso ve la dico! Una roba da perdere la testa’

Scrive Emma Marrone rispondendo ad un fan curioso di sapere il motivo della sua felicità lasciato e lasciando tutti sulle spine e in fermento per la curiosità.

Di cosa si tratterà? Tutti col fiato sospeso attendiamo con ansia novità dall’artista. Intanto ecco il post pubblicato poche ore fa: