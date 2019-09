Emma Marrone, sanguinamento frequente e gonfiore anomalo: i sintomi più frequenti del tumore alle ovaie

Emma Marrone, sintomi del tumore alle ovaie: come riconoscere la malattia di cui è affetta la cantante salentina

Una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Emma Marrone, tramite i social, ha annunciato una pausa dal mondo della musica a causa di alcuni problemi di salute. In un servizio del Tg1, si è parlato della malattia che pare abbia colpito la cantante salentina: il tumore alle ovaie, ecco quali sono i sintomi e come riconoscerlo.

L’annuncio di Emma Marrone sui social

‘Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato’. Così inizia il messaggio con il quale Emma Marrone ha voluto annunciare il suo momentaneo ritiro dalle scene musicali. Negli ultimi giorni, la cantante salentina è al centro dell’attenzione mediatica per un post pubblicato su Instagram in cui ha precisato che ,il suo temporaneo allontanamento, è dovuto ad alcuni problemi di salute che l’hanno recentemente colpita. La notizia ha immediatamente allarmato i suoi follower che, ripensando alla sua passata battaglia contro il tumore, hanno immediatamente sospettato che la malattia fosse ritornata.

In un recente servizio mandato in onda su Rai Uno, il Dottor Francesco Cognetti, ha voluto parlare del tumore nei giovani, facendo riferimento proprio alla cantante salentina. Pare che l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi sia affetta da neoplasia.

Il tumore alle ovaie: sintomi e cure

Secondo quanto riportato dal sito “teleclubitalia.it“, i sintomi comuni di questa malattia sono i seguenti. Nella maggior parte dei casi, il tumore alle ovaie provoca una forte sensazione di pesantezza ala livello del bacino, dolore addominale (verso il basso), sanguinamento vaginale, variazioni di peso,

irregolarità mestruali, dolore alla schiena inspiegabile che peggiora nel tempo, eccesso di gas, nausea, vomito e/o perdita di appetito.

La cura consigliata dai medici è in genere una combinazione di chirurgia e chemioterapia.