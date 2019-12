Emma Marrone dopo il tumore una dura prova ‘Non so se ce la faremo’: il video suo social stupisce i fan

Emma Marrone ha pubblicato poche ore fa un video sui social. La cantante salentina dopo la malattia, rivela di star per affrontare una nuova ‘dura prova’, tutta via non sa se riuscirà a portarla a compimento

Emma Marrone è una delle artiste italiane più ammirate dal pubblico italiano non solo per la sua innegabile bravura ma anche perchè modello di forza e sensibilità.

In questi mesi la cantante con determinazione ha affrontato nuovamente la malattia, che le è costato un intervento chirurgico, il quale è andato a buon fine.

Un periodo non proprio semplice per l’artista pugliese che ciò nonostante non ha perso il sorriso. Poche ore fa si è mostrato in un video sui social in compagnia di un’amica. La cantante si dice nuovamente a ‘dura prova’. Ecco cosa è accaduto.

Emma Marrone, la ‘dura prova’ da affrontare durante le feste

Dopo l’ultima intervista a ‘I Lunatici’ dove si è raccontata a cuore aperto, la cantante ritorna sui social con una Stories in compagnia di una sua cara amica.

Emma Marrone rivela ai suoi fan che nell’immediato dovrà affrontare una ‘dura prova’ proprio in queste ore che precedono il Capodanno, che non se riuscirà a portare a compimento.

Il video sul suo profilo, ha lasciato di primo impatto perplessi i fan. Ma a cosa fa riferimento?

Emma: ‘Non so se ce la possiamo fare’

Le due amiche, stanno per affrontare una dura prova. Di cosa si tratta? Emma Marrone e la sua amica si stanno recando al supermercato per acquistare gli ultimi ingredienti per il Cenone di Capodanno:

‘non so se ce la possiamo fare’

Una vera e propria impresa per chiunque voglia accostarsi a qualsiasi negozio. Frenesia pura tra le strade di Lecce, dove le due si apprestano a fare gli ultimi acquisti.

Ciò che gli utenti ora si chiedono è se le due siano riuscite a portare a compimento la loro ‘dura missione’, e attendono per questo nuovi aggiornamenti dalla cantante augurandole un sereno anno nuovo.