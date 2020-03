‘Mi alleno per questo’ Emma Marrone, dopo il tumore: emerso il vero motivo per cui si allena

La cantante Emma Marrone ha risposto a quanti la criticavano per i suoi allenamenti in palestra: ecco il motivo per cui lo fa e non si vergogna di dirlo.

Sui social la cantante Emma Marrone è sempre stata sincera con i suoi fans e anche questa volta ha voluto rispondere sinceramente ad alcune critiche sul suo fisico. Ecco cosa ha dichiarato.

Emma Marrone: nuovo anno, nuova vita dopo la malattia

L’anno passato per Emma Marrone sarà ricordato da lei e da tutti quelli che la amano probabilmente come un anno difficile ma anche pieno di soddisfazioni e di vittorie.

Inizialmente infatti lo smarrimento ha colto tutti alla notizia data dalla stessa Emma sui social, di aver bisogno di prendersi una pausa per curarsi dalla malattia che era tornata.

Dopodiché fan e amici vip e non hanno inondato lei ed i suoi profili di auguri e messaggi di sostegno, certi che la loro beniamina ce l’avrebbe fatta.

E così è stato, Emma ha sconfitto per la terza e si spera ultima volta il tumore alle ovaie che l’aveva già afflitta per la prima volta a 24 anni.

Ma Emma non si è mai fermata, sia fisicamente sia lavorativamente ed ha chiuso l’anno vecchio in maniera meravigliosa.

Dopo un fortunatissimo singolo “Io sono bella” scritto per lei da Vasco Rossi, la partecipazione apprezzatissima come ospite a Sanremo ed anche il suo debutto d’attrice nel nuovo film di Muccino “I migliori anni”.

Notizia recente che ha dato proprio lei sui social è che aprirà un concerto di Vasco e per Emma è un sogno che si avvera:

“Da ragazzina sono scappata di casa per vedere il tuo concerto..il karma esiste!”

Il motivo per cui si allena: ecco cosa ha rivelato

Sempre sui social Emma è tornata a parlare di sè perché la cantante non ha mai voluto nascondere nulla a chi la ama e la segue.

Per rispondere alle critiche che le sono state mosse per le foto condivise mentre si allena la cantante ha risposto senza vergognarsi come nel caso del colore dei suoi capelli che non può essere più il biondo di sempre.

“Per tutti quelli che mi dicono che non ne ho bisogno e che sono perfetta…vorrei ricordar loro che non ci si allena solo per una questione estetica”

Emma dunque fa capire che per lei il motivo dell’allenamento è per sentirsi meglio e tenersi in forma dopo la malattia.

Emma non si abbatte, ma vuole essere in forma per quando deve tornare sul palco.

Poi specifica che per lei la perfezione non esiste ma bisogna sentirsi bene con se stessi.