Emma Marrone beccata sotto la doccia, corpo sinuoso tutto bagnato: gli scatti bollenti infiammano i fan – Foto

Emma Marrone sta vivendo un momento denso di emozioni. La cantante pugliese tra nuovo singolo e foto focose fa impazzire i fan

Una cantante oltre che bella anche molto brava Emma Marrone. La pugliese ha finalmente fatto sentire a tutti il suo singolo stupendo, quello scritto per lei da Vasco Rossi che l’ha definita il suo alter ego femminile.

Emma Marrone beccata mentre fa la doccia in barca

Una bellissima cantante che sa come conquistare i suoi giorno dopo giorno. Certo ad aiutarla ci sono anche i social. La sua nuova canzone ha letteralmente fatto impazzire i fan. Il singolo Io sono bella è già uno dei più ascoltati in assoluto. Ma non poteva essere altrimenti. Il testo, una poesia moderna di Rossi e la sua voce fanno un mix perfetto.

La cantante però ha anche un altro asso nella manica da giocare, la sua indiscutibile bellezza. Eh già, proprio come dice la canzone, Emma l’ha sempre sottovalutato o quanto meno non ha mai avuto per lei un ruolo determinata. Gli scatti del settimanale Vero non potevano che fare subito il giro del web.

La Marrone e i suoi scatti sotto la doccia

Il settimanale Vero ha catturato Emma Marrone nei suoi scatti sotto la doccia che sicuramente renderanno la giornata dei fan della cantante salentina sicuramente più piccante. La bella Emma, nelle foto, si rilassa godendosi gli ultimi sprazzi de’estate con il fratello e un’amica a Formentera.

Intanto, tutti si chiedono se questa fuga non sia un modo per evitare altri gossip sul modello che pare le abbia rubato il cuore. Per Emma è un anno pieno di successi e continua sulla cresta dell’onda la cantante. I progetti per la nuova stagione, televisiva, discografica e addirittura cinematografica non le mancano. Quale altra sorpresa ci riserverà l’ex talento di Amici?

Ne vedremo sicuramente delle belle.