Emma Marrone in bagno si dispera come mamma l’ha fatta: il triste motivo

Emma Marrone in bagno si dispera come mamma l’ha fatta: il triste...

Nell’ultima foto postata su Instagram, Emma Marrone mostra tutta la sua disperazione, mostrandosi come mamma l’ha fatta. Ma che le è successo?

In arrivo del nuovo anno, il peso dell’anno che si chiude si sente e parecchio. Succede anche alle star come Emma Marrone che, dal suo bagno, mostra tutta la sua disperazione, al naturale con capelli arruffati e senza trucco.

La cantante salentina, infatti, ha postato una nuova foto su Instagram, in cui mostra tutto il suo sconforto per questo 2020 che volge a conclusione e fa una domanda ai propri fan.

I suoi follower – che la seguono sempre con molta attenzione e dedizione – le hanno fornito le proprie risposte. Quale quesito ha posto loro la cantante di Amami?

Emma Marrone, la domanda ai follower su Instagram

Una nuova foto su Instagram pubblicata da Emma Marrone ha attirato subito l’attenzione dei fan. La cantante salentina, infatti, ha fatto notare ai suoi follower che quest’anno, a causa del COVID-19, nessuno ha posto – anche ironicamente – la domanda “Cosa fai a Capodanno?”.

Un quesito che, ogni anno, ha creato tanti problemi alle persone che, per un motivo o per un altro, preferivano stare a casa o bere qualcosa con pochi intimi, piuttosto di recarsi in affollati veglioni a festeggiare l’anno in entrata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)



Eppure, come fa notare l’artista, anche quella fatidica domanda annuale manca, eccome, in quanto rappresentava la normalità che tanto abbiamo perso nel corso di questi difficili mesi.

Emma Marrone, “Ci siamo lamentati per secoli…”

Nella didascalia dell’immagine postata su Instagram, Emma scrive quanto segue: “Per secoli ci siamo lamentati. Adesso quanto ci manca quella domandina che aleggiava in tutte le chat di gruppo? CHE FAI A CAPODANNO?“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)



Emma non ha tutti i torti e anche i fan sono d’accordo con la sua affermazione. In molti hanno espresso lo stesso pensiero e le medesime difficoltà messe in primo piano dalla cantante che si mostra in tenuta da casa, senza trucco, coi capelli arruffati nei quali fa passare – in segno di disperazione – le sue mani, mentre si immortala nel bagno di casa.