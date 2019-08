Emma Marrone presenta l’uomo della sua vita ‘Ti amo’: la romantica dedica sui social in vacanza

Emma Marrone, la dolce dedica ad un uomo speciale: “Sei la cosa più bella che la vita potesse donarmi”

Periodo particolarmente positivo per Emma Marrone. La cantante salentina sta registrando il suo nuovo album ricco di nuove collaborazioni. Ma ha deciso di staccare un pò la spina e concedersi qualche giorno di vacanza, con lei un uomo speciale.

Emma Marrone, il nuovo album

La cantante salentina è un’artista a tutto tondo. Nel 2009, ha presto parte del programma di Canale 5, Amici, condotto da Maria De Filippi conquistando il primo posto. Da allora, è riuscita ad emozionare milioni di fan in tutto il Paese grazie alla sua voce graffiante. Presto la vedremo sul grande schermo nel nuovo film di Gabriele Muccino, in veste di protagonista e non solo. Emma Marrone sta vivendo un periodo florido per la sua carriera: è attualmente impegnata nella produzione del suo nuovo album che, come ha anticipato lei stessa sui social, sarà ricco di collaborazioni come quella con Vasco Rossi.

Ma prima di affrontare i numerosi impegni che l’aspettano, la cantante salentina si è concessa qualche giorno di relax a mare insieme alla sua famiglia in barca. Con lei un uomo speciale al quale ha voluto dedicare un dolce messaggio.

La dedica per il fratello Francesco

Di recente, Emma Marrone ha pubblicato uno scatto sui social in cui appare a fianco ad un ragazzo. Lo scatto in questione, infatti, la immortalano insieme ad uno degli uomini più importanti della sua vita: il fratello Francesco. Il tutto è accompagnata da una dolce dedica:

“Sei la cosa più bella che la vita potesse donarmi. Ti amo @checcomarrone”

La cantante ha poi aggiunto:

“Amo le nostre vacanze insieme.”

La famiglia è molto importante per lei che non manca mai di pubblicare sui social scatti che la ritraggono insieme al papà, la mamma o il fratello.