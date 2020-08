Emma Marrone curve esplosive in barca: arriva il Ti amo da una persona speciale – FOTO

Emma Marrone curve esplosive in barca: arriva il Ti amo da una...

Emma Marrone affascinante in barca: estate d’amore per la cantante salentina? Il commento non passa inosservato

La bellissima Emma Marrone si sta godendo il sole e il mare insieme ad un vecchio amore?

Il commento sotto al suo scatto non passa inosservato: il gossip si accende!

Emma Marrone, relax in barca

Dopo la vittoria ad Amici Di Maria De Filippi, Emma Marrone ha dimostrato di aver grande talento e ha conquistato tutti per la sua voce graffiante. Oltre ad essere una grande artista è nota al grande pubblico anche per la sua immensa bellezza. Secondo le ultimi indiscrezioni, la cantante salentina ricoprirà il ruolo di giudice ad X Factor nella prossima edizione.

Prima di dedicarsi ai suoi impegni di lavoro, l’artista salentina sta trascorrendo le sue vacanze tra cultura e mare – ma non è certo da sola. Secondo quanto riportato da le principale riviste di gossip, l’ex allieva del talent show è stata paparazzata insieme ad una vecchia fiamma, il modello norvegese Nikolai Danielsen in giro per la capitale.

Di recente, sotto ad una sua foto è apparso anche un commento che ha immediatamente scatenato i follower: un nuovo amore per la cantante?

Il commento che non passa inosservato

Nei giorni scorsi Emma Marrone si trovava in Costiera Amalfitana, così come mostrano i diversi scatti condivisi su Instagram. Ai follower più attenti non è passato inosservato un commento: un “ti amo”, scritto dallo stilista Francesco Scognamiglio con il quale sta trascorrendo insieme le vacanze. Si tratta ovviamente solo di voci di gossip ma è certo che i due sono ottimi amici.

La cantante salentina non ama spiattellare la sua vita privata sui social ma i fan sperano che abbia trovato la persona giusta. La cosa certa è che il prossimo singolo è previsto in uscita a fine agosto.