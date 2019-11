Emma Marrone crolla dopo la tappa a Palermo e si accascia sul letto: pit-stop a Roma

Emma Marrone è tornata ad essere attiva sui social. La cantante, ex allieva di Amici, ha dimostrato di essere forte contro il cancro, ma il pit-stop è stato necessario

Un pausa necessaria per Emma Marrone. La cantante non ha potuto fare a meno di scrivere ai suoi fan nonostante la stanchezza. Poche ore fa, Emma è tornata da Palermo senza forze. Per lei è stato necessario un pit-stop a Roma.

Emma Marrone, dopo la malattia più forte di prima

Sembra aver trovato la forza per ritornare sulla scena Emma Marrone anche se i fan temono si sforzi troppo. Dopo l’operazione per la malattia che è ritornata nella sua vita, il tumore, la Marrone è tornata in pista ma poche ore fa ha dovuto fare un ‘pit-stop’ necessario a Roma dopo il ritorno della tappa di Palermo.

La cantante sta un preoccupando i fan con il suo mistero. Infatti, Emma, non ha nascosto che tutto questo andirivieni le sta provocando non poca stanchezza. Proprio il letto, infatti, le è sembrato un miraggio nelle ultime ore.

Emma ritorna, ma i fan sono preoccupati

Il tumore non è una passeggiata, nemmeno per una come lei che l’ha dovuto combattere per ben due volte già nella vita. La cantante però ha dimostrato di avere la pelle dura e anche la testa. Infatti, nonostante sia ancora troppo presto, Emma ha voluto precipitarsi in giro per l’Italia: l’amore per i suoi fan che hanno permesso ai suoi sogni di diventare realtà, è troppo forte.

La amata ex allieva di Maria De Filippi però, poche ore fa ha scritto su instagram un post un po’ allarmante. Forse Emma voleva solo suscitare un po’ di curiosità e mistero tra i suoi fan. Dopo però delle giornate così intense è normale crollare per la stanchezza.

Speriamo solo che siano belle news e che Emma possa presto recuperare al 100%. Dopo l’ospitata a Tu sì que vales la strada è tutta in salita.