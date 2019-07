‘Spero ti violentino’ Emma Marrone perde la testa, lo sfogo dopo gli insulti a Carola Rackete

Emma Marrone non ha potuto fare a meno di vomitare il suo sdegno e la sua rabbia per gli insulti contro Carola Rackete attirandosi addosso l’odio del web

La famosa cantante Emma Marrone interviene nella vicenda che vede coinvolta la capitana della Sea Watch 3, prendendo le sue difese ma viene pesantemente insultata.

Il commento di Emma su Carola Rackete

La cantante ha commentato sui suoi profili social la vicenda della Sea Watch. Emma ha condiviso un video in cui mostra come le persone insultano in modo molto pesante la capitana approdata nel porto.

Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 è entrata in acque Italiane, sfidando il divieto del ministro dell’Interno Salvini, con a bordo 42 migranti.

Il gesto da molti non è stato apprezzato ma Emma si schiera con Carole e scrive:

“Solo una parola: vergogna. Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento sui valori e sul rispetto di ogni essere umano. Stiamo sprofondando in un buco nero. Che amarezza”

Il commento della cantante pugliese ha suscitato molte critiche sul web tra cui molti insulti personali rivolti direttamente alla Marrone.

Le critiche ricevute da Emma

La cantante ha ricevuto una pioggia di critiche sotto il suo post, tra i tanti alcuni scrivono:

”povera s****a.rispetta la tua nazione e la tua terra prima di aprire bocca”

Un altro utente ha invece scritto:

”canta cogliona che ti passa”

La Marrone già in passato si era ritrovata nell’occhio del ciclone per aver predicato l’accoglienza e per aver detto di lasciare i porti aperti sempre e comunque durante un suo concerto.

Molti sono i Vip che sono intervenuti a sostegno della cantante e della causa come Paola Turci e Tommaso Paradiso, il cantante della band The giornalisti che scrive:

per l’ennesima volta ci siamo sopravvalutati, invece rappresentiamo il punto più basso e infimo della grandiosità dell’universo tutto

La cantante non nasconde mai il suo pensiero ed è proprio questo forse che la contraddistingue e la rende così amata. Emma Marrone potrà non avere ragione, o forse averne, ma ciò che è certo è che è sempre dalla parte dei più deboli e bene o male dice sempre la sua anche finendo per essere bersagliate da critiche e insulti di vario genere che finiscono, in qualche modo, solo per darle ragione. Siamo alla deriva della società. Ecco il post condiviso da Emma.