‘È stato commovente partorire’ Emma Marrone mamma, la confessione sulle scene girate per il film

Recentemente Emma Marrone si è concessa ad una lunga intervista a ‘Vero’. L’artista salentina fa un’inaspettata confessione: ‘E’ stato complicato’

Emma Marrone è tra le artiste più amate dal pubblico italiano. Dopo il ritorno del tumore, la cantante è ritornata sotto i riflettori a seguito del debutto sul grande schermo con ‘Gli anni più belli’ il nuovo film di Gabriele Muccino.

Un’esperienza che l’ha folgorata e che se le venisse proposto ripeterebbe più che volentieri.

Recentemente l’attrice, si è concessa ad una lunga intervista al Settimanale Vero, durante la quale fa una confessione inaspettata. Scopriamo di più.

Emma Marrone confessa: ‘E’ stato complicato’

Dopo un periodo tanto travagliato quanto doloroso, la cantante salentina sta gustando qualche attimo di tranquillità, serenità e soddisfazione, tra l’uscita del film diretto da Muccino e il successo del suo nuovo singolo ‘Stupida Follia’ che da settimane è in cima alle classifiche.

Di recente inoltre si è concessa ad una lunga intervista, nel corso della quale ha parlato della sua esperienza cinematografica, durante la quale ammette Emma Marrone, ci sono stati momenti in cui è andata letteralmente in crisi:

‘E’ stato complicato girare certe scene’

ha ammesso, poi ha aggiunto:

‘Non nascondo che la scena più complicata per me è stata quella del matrimonio con Claudio Santamaria. Per non parlare del discorso fatto davanti a tutti gli invitati…Diciamo che girare queste scene mi ha mandato un pò in crisi’

Emma Marrone nei panni di Anna: ‘E’ stato commovente partorire, seppure per finta’

Infine la bella salentina, sempre riferendosi al film ‘Gli anni più belli’ ha voluto ricordare che sicuramente tra le scene più emozionanti si annoverano non quella in abito bianco, bensi il momento in cui ha dovuto dare alla luce, seppur per finta, un bambino:

‘E’ stato più commovente partorire per esigenze di copione’

poi ha aggiunto e concluso:

‘L’abito bianco non è una cosa che mi fa commuovere particolarmente, mentre il mettere al mondo un bambino, seppure per finta, si’

Un’esperienza emozionante che si augura, rivela, di poter vivere nel futuro prossimo.