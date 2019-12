Emma Marrone intervistata a ‘I Lunatici’. La cantante salentina si confessa dopo la visita di controllo post intervento: ‘Sono diventata più fragile’

In queste settimane Emma Marrone è al centro del gossip a seguito del ritorno della malattia che l’ha tenuta per un pò di tempo lontana dalle scene musicali.

Qualche giorno fa tramite i social aveva fatto sapere ai fan che si stava recando a Milano in treno, al fine di effettuare una visita di controllo dopo l’intervento.

Ecco tutti i dettagli in un’intervista al programma radiofonico ‘I Lunatici’.

Emma Marrone: la dolorosa confessione dopo il controllo medico

Dopo la visita di controllo a Milano, Emma Marrone si è raccontata in una lunga intervista a i ‘Lunatici’ condotto dagli insostituibili Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

L’artista pugliese parla delle sue condizioni di salute dopo il controllo medico a seguito dell’intervento.

La cantante salentina rivela che gli esiti degli esami sono buoni, ciò nonostante ha ancora tanta paura:

‘Sto bene ho ancora quella sensazione di fifa, è stato un momento abbastanza tosto, ma grazie a Dio è andato tutto bene, meglio di così non poteva andare’

poi aggiunge, rivelando che la malattia l’ha segnata e profondamente cambiata:

‘Io sono diventata ancora più fragile ancora più sensibile, ma lo vivo come un miracolo, non come un impoverimento’

Emma Marrone e il rapporto con i suoi fan

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha inoltre parlato al celebre programma radiofonico ‘I Lunatici’ del particolare rapporto che ha instaurato con i suoi fan.

Nelle diverse interviste a cui si è sottoposta ultimamente non ha mai nascosto quanto sia stato fondamentale in un periodo cosi delicato l’appoggio e il supporto dei fan, che con il loro affetto le hanno dato la carica e la forza giusta per affrontare questo periodo così difficile.

Tuttavia confessa a ‘I Lunatici’, c’è una particolare categoria che lei ama particolarmente, ecco qual’è:

‘I feticisti sono i miei fan preferiti, ogni tanto mi chiedono le foto di piedi e qualche volta gliele mando, perché non ci vedo niente di male. Sono sempre gentili’

poi aggiunge, parlando degli odiatori seriali che in questi mesi non si sono risparmiati nei suoi riguardi:

‘Ogni tanto c’è qualcuno che ha problemi di fama e pensa che insultando la gente o mortificandola possano essere meno frustrati’

conclude Emma Marrone.