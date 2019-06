Emma Marrone in clinica su un lettino: trattamento necessario per la cantante sotto pressione (FOTO)

Emma Marrone in clinica su un lettino: trattamento necessario per la cantante...

Emma Marrone in clinica su un lettino: trattamento necessario per la cantante sotto pressione: ecco cosa è successo

Tra le cantanti più amate e seguite del panorama della musica italiana c’è il nome di Emma Marrone. La cantante salentina, dopo aver vinto la nona edizione di Amici di Maria De Filippi, ha raggiunto la notorietà grazie alla sua voce graffiante. La giovane artista è molto attiva sui social e non manca mai di condividere la sua quotidianità con il popolo del web. Presto debutterà, in veste di attrice, nel nuovo film di Gabriele Muccino “I migliori anni”. Il personaggio interpretato da Emma sarà mora e incinta e il film uscirà nelle sale il 13 febbraio del 2010 nel cast anche Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart.

Non molte ore fa, la cantante salentina ha pubblicato una Instagram Stories in cui informa i suoi fan che si è recata in clinica, ecco il motivo.

La cantante si sottopone ad un trattamento per la pelle

Poche ore fa, così come mostrano le IG Stories, Emma Marrone si è recata in clinica per sottoporsi ad un trattamento per stimolare la rigenerazione della pelle e il rilassamento muscolare. Queste sedute consentono di ritardare l’invecchiamento cutaneo e rassodare.

Non molte settimane fa, la cantante salentina si è sottoposta ad un trattamento estremo: la crioterapia. All’interno di un macchinario a temperature davvero basse. Nel dettaglio, la procedura precede l’ingresso in una teca a temperatura gelide. Il tutto da un minino di un minuto a un massimo di 3 minuti fino a -170°. Questo trattamento, invece, permette di rendere la pelle lucida e tonica, come ringiovanita. Numerose sono le star che si sottopongono a questo trattamento di bellezza.