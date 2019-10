‘Cartelle cliniche false’ Emma Marrone,la verità sul tumore e le analisi che circola in rete sulla malattia

Emma Marrone sta di nuovo facendo preoccupare i fan. La cantante si è chiusa in un religioso silenzio. L’ufficio stampa però ha chiarito la verità sulla malattia

Si è parlato sin da subito di tumore. Emma Marrone però non ha mai nominato di nuovo quella parola. Si tratta quindi di un altro disturbo di salute? Le parole della cantante, hanno fatto subito pensare a quello, ma per adesso nessuna conferma.

Emma Marrone, il tumore e la verità sulla malattia

Negli ultimi giorni, infatti, si fanno sempre più forti i rumors circa ad una malattia diversa che avrebbe colpito la cantante salentina. Ma la domanda principale, che risuona forte nella testa dei fan che non hanno ancora ricevuto notizie, è qual è lo stato attuale della salute della cantante.

L’ufficio stampa ha voluto fare chiarezza sulla questione rivelando che gran parte delle notizie circa la sua malattia sono stati non sono state autorizzate e in parte non erano vere. A fare chiarezza è stato l’ufficio stampa della cantante.

Emma, circolano cartelle cliniche false

L”ufficio stampa, con un comunicato ufficiale, ha rivelato:

“circolano cartelle cliniche false, non fidatevi”

L’ufficio stampa di Emma Marrone, secondo quanto riportato La Gazzetta del Mezzogiorno, ha diffuso una nota ufficiale suggerire ai fan della cantante di non credere a tutto ciò che circolare in rete sul suo conto:

«L’ufficio stampa della cantante precisa che le uniche fonti attendibili riguardanti Emma Marrone sono i suoi canali ufficiali.

E hanno precisato:

Tutte le notizie che stanno circolando attraverso i media negli ultimi giorni riguardanti ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute e la convalescenza dell’artista

Poi si legge:

e dichiarazioni da parte di medici e da parte di terzi sono infondate e basate su supposizioni».

Per sapere realmente come sta Emma Marrone dobbiamo aspettare che sia la cantante a dare notizie sulla sua salute. L’ultimo messaggio di Emma è quello su Instagram, in cui la cantante rivela di aver tolto finalmente il bracciare ricevuto in ospedale, quello che consegnano al momento del ricovero.

Questo è stato un messaggio incoraggiante arricchito anche da un grosso ringraziamento ai fan e a tutti i colleghi e gli amici che la stanno sostenendo in questo momento. Non possiamo fare altro che tifare per lei e sperare che si riprenda al più presto e dia personalmente notizie circa la sua salute, soprattutto positive! Dopo la perdita di Nadia Toffa circolano solo nefasti presagi assolutamente da scongiurare.