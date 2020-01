Il tumore e le conseguenze sui capelli, Emma Marrone svela in un’intima intervista la verità sulle sue scelte

Il tumore e le conseguenze sui capelli, Emma Marrone svela in un’intima...

Emma Marrone, dice addio ai suoi capelli biondi, la cantante annuncia ai social che non li tingerà più ecco il motivo

Emma Marrone è una delle cantanti più amate di sempre, il suo successo l’ha ottenuto grazie al programma di Amici Maria De Filippi. La giovane infatti ha vinto una delle edizioni riscuotendo al di fuori della scuola un enorme successo.

Emma Marrone addio ai capelli biondi

La cantante italiana, Emma Marrone è molti attiva sui social ed è proprio nell’ultimo post che ha comunicato una notizia importante ai suoi numerosissimi fans. La cantante infatti a quanto pare ha pubblicato un post dove comunica ai suoi fan che purtroppo deve dire addio ai suoi capelli biondi.

La giovane infatti come in molti sanno fino a qualche mese fa ha dovuto lottare di nuovo contro una malattia che l’ha colpita fin da giovane. Purtroppo infatti, le cure le hanno portato ad un indebolimento del cuoio capelluto che con le tinture avrebbe peggiorato la situazione.

Emma Marrone, ritorna mora

La cantante infatti ha parlato con i suoi medici dopo le diverse cure a causa del tumore. Pare infatti che ad Emma sia stato consigliato di non tingere più i suoi capelli. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un post sui social:

“I miei capelli non saranno più biondi. Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro”

ha comunicato Emma ai suoi fans, accentando il consiglio dei suoi medici per evitare un eventuale problema di salute. Come in tanti sono a conoscenza, Emma infatti è stata colpita da un tumore alle ovaie da giovanissima,che purtroppo si è ripresentato dopo anni. La cantante infatti si è dovuta sottoporre ad una nuova operazione superata con grandissimo successo. Oggi finalmente pare che la cantante stia bene anche se la paura che possa ritornare c’è sempre.