Emma Marrone cuore spaccato: la lotta contro il cancro devastante, il post dopo la brutta notizia della morte di Nadia Toffa

Emma Marrone ha un cuore molto tenero. Ha cantato canzoni davvero molto belle e profonde, un messaggio per Nadia Toffa non poteva mancare

Emma Marrone ha lottato contro il cancro in prima linea. Per fortuna, l’ex di Amici ha sconfitto la malattia nel migliore dei modi anche se la paura che una cosa così devastante e poco controllabile possa ritornare c’è sempre. Ciò che è successo a Nadia Toffa di certo non è rincuorante. La iena ha poche ore fa perso la sua battaglia contro il cancro, lasciando nello sconforto tantissimi fan.

Emma Marrone, il cuore infranto sui social

La cantante, proprio per la sua lotta contro il cancro, sa bene cosa ha passato Nadia Toffa gli ultimi mesi della sua vita. Emma Marrone ha anche avuto la possibilità di conoscerla proprio a Le Iene durante la trasmissione di uno scherzo ai suoi danni.

C’era un ottimo feeling tra loro. Nadia era cordiale con tutti ma con lei aveva un rapporto speciale. Chi ha affrontato le stesse paure, sa leggere il linguaggio degli occhi. Non servono parole. Ed è proprio per questo che la cantante salentina ha voluto postare una foto semplice, che la ritrae insieme a Nadia senza aggiungere parole semplicemente con l’emoticon di un cuore infranto, che rende bene l’idea del dolore nel sapere della notizia.

La Toffa e i saluti dei vip, quello di Emma non poteva mancare

Tutti sapevano della lotta di Nadia Toffa. Le iene hanno sempre cercato di rispettare il suo silenzio che come hanno sospettato i fan non faceva presagire nulla di buono. Persino wikipedia ha dato la notizia della sua morte l’11 agosto, errore o rivelazione della notizia?

Emma Marrone l’ha ricordata così, una tenera foto di una carezza. Qui Nadia era mortificata con la cantante che intanto aveva digerito lo scherzo e pensava solo a divertirsi rivedendosi. Nadia per i fan resterà indimenticabile.