Emma Marrone bollente lo lecca provocante ‘La prima volta…’: lo scatto piccante fa il giro del web

Emma Marrone ha un fascino magnetico ed è per questo che ha un grande seguito sui social. La foto provocante ha fatto subito il giro del web

Una cantante come lei, con la voce e il timbro che si ritrova, non ha certo bisogno di una bella immagine. Ma madre natura ha fatto questo bellissimo regalato a Emma Marrone dandole un corpo e un faccino davvero molto belli.

Emma Marrone, lo lecca provocante: lo scatto da censura

Dopo Amici, Emma Marrone ha letteralmente sfondato. Dischi venduti uno dietro l’altro, concerti sempre sold out, dischi d’argento, di platino… Insomma, chi più ne ha più ne metta. Di recente ha anche recitato in un film di Muccino e ricevuto in dono una canzone che sicuramente sarà bellissima e che i fan non vedono l’ora di ascoltare. Questioni di pochi giorni e il singola sarà disponibile.

Emma riscuote molto successo perché non si risparmia: dà ai fan tutta se stessa. La musica è sempre stata la sua valvola di sfogo ma anche il suo motore, senza non potrebbe pensare di vivere. Ma sui social, di tanto in tanto, si diverte a provocare con delle foto audaci.

Emma, in costume bianco e con la faccia piena di miele

La cantante salentina ha condiviso uno scatto in barca con un costume bianco che ha già accesso gli animi dei fan.

Ma poi questi animi bollenti sono letteralmente divampati con una storia, condivisa dal suo fotografo e amico Emilio Tini.

Emma, nella foto, appare sicuramente molto provocante: letteralmente sommersa dal miele che lecca in modo assai audace. Insomma, lei sa come accendere le fantasie dei maschietti sul web. I fan le ricordano sempre, infatti, quanto sia bella anche se spesso lei sembra fregarsene del suo aspetto fisico. Ma, in fondo, è proprio questo il suo punto di forza: l’essere che non conta sull’apparire.