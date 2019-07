Emma Marrone bikini esplosivo ‘Si vede la cellulite’: com’è stata beccata dai paparazzi – Foto

Emma Marrone in bikini fa impazzire i fan: con la cellulite è proprio una di noi, le foto del settimanale Chi

L’artista salentina, Emma Marrone, beccata super sexy in spiaggia: le foto del settimanale Chi fanno impazzire il web.

Emma Marrone in bikini fa impazzire i fan

Una delle cantanti più amate e seguite della scena della musica italiana è senza dubbio Emma Marrone. Ha conquistato i suoi fan non solo per la sua voce graffiante ma anche per la sua simpatia e bellezza. Grazie alla vittoria al talent show di Maria De Filippi Amici ha raggiunto la notorietà affermandosi come una delle artiste più apprezzate nel nostro Paese. Nonostante la sua giovane età, ha dimostrato di avere un grande talento non solo nella musica ma anche nella recitazione. Presto la vedremo sul piccolo schermo nel ruolo da protagonista nel nuovo film di Gabriele Muccino “I migliori anni“.

Dopo un tour che l’ha vista impegnata in diverse regioni italiane, la cantante pugliese si è concessa qualche giorno di relax. Emma ha deciso di trascorrere le sue vacanze nella sua terra di origine: la Puglia. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha pubblicato una serie di scatti inediti della cantante pugliese insieme alla sua famiglia e i suoi amici.

Le foto di Chi

Il settimanale in questione ha pubblicato scatti inediti dell’artista salentina che la immortalano con un bikini bianco super sexy e con un pò di cellulite in vista. La foto è stata molto apprezzata dal popolo del web in quanto nella società moderna, con l’avvento dei social network e la possibilità di utilizzare strumenti che consentono di modificare le foto, le persono possono sentirsi inadeguate e non perfette.

In realtà, la perfezione non esiste per cui è necessario amarsi così come si è perchè quelli che tu chiami difetti ti rendono unica/o agli occhi delle persone.