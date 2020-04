La maglia corta si alza troppo, Emma Marrone: il balletto sensuale diventa virale

View this post on Instagram

Pensieri. Io non lo voglio un nuovo anno migliore. Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020 che in fondo non so cosa mi riserverà. Quindi calma,un po’ meno. Io vorrei un anno nuovo un po’ meno “faticoso” mettiamola così,rispetto al precedente .. Senza fiato corto e corda tirata .. L’importante è che io alla fine riesca comunque a dire “Minchia ce l’ho fatta anche stavolta! Ecco una cosa così. Grazie di tutto 2019 In fondo in fondo sei stato un grande anno.. E da te 2020 mi aspetto grandi cose! Intanto mi vesto da figa così sono già pronta! Buon nuovo anno a tutti. La vostra Emma❤️ Ph. @fredjonny