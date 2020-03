Emma Marrone afflitta dal Coronavirus ‘Giorni difficili’: la cantante salentina si sfoga sui social

Emma Marrone, l’appello su Instagram per il Coronavirus: “Stiamo vivendo giorni davvero difficili…”, le parole della cantante salentina

L’Italia stra attraversando un momento davvero difficile a causa del Coronavirus, una malattia che sta destando non poche preoccupazioni in tutto il Paese. Numerosi sono i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno utilizzato i social per parlare dell’emergenza sanitaria e della paura creata dal rapido diffondersi di questo virus. Tra questi anche Emma Marrone che ha pubblicato un messaggio molto importante su IG, ecco le sue parole.

Emma Marrone parla del Coronavirus

Sono settimane particolarmente difficili per il nostro Paese. Il diffondersi del virus sta mettendo in ginocchio la sanità nazionale e i dubbi e le incertezze legate alla malattia preoccupano non poco i cittadini italiani che, in poco tempo, hanno dovuto cambiare radicalmente le loro abitudini. Molti volti noti del mondo dello spettacolo e della musica italiana hanno espresso la loro opinione su questa delicata situazione.

Tra questi anche Emma Marrone che ha deciso di fare un appello su IG rivolto ai suoi fan. Parole importanti per poter affrontare al meglio questo periodo.

Le parole della cantante salentina

Da Febbraio, l’Italia combatte contro un virus: il Covid-19. I medici e gli infermieri stanno lavorando duramente e stanno facendo il possibile per limitare la diffusione del virus. In merito questo delicato argomento, Emma Marrone ha condiviso un importante messaggio con i suoi followers:

“Stiamo vivendo giorni davvero difficili, di quelli che ‘sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente’. Vi mando un bacio leggero sul cuore e un grande abbraccio virtuale”.

Il suo pensiero va anche al personale medico: