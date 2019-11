Emma Marrone la lieta notizia ‘Cose meravigliose’: l’inaspettato e felice annuncio

Emma Marrone, l’inaspettato annuncio sui social “Stanno per accadere cose meravigliose”, ecco le parole della cantante salentina

Un periodo non particolarmente semplice per Emma Marrone. Poco più di un mese fa, la cantante salentina ha annunciato il suo temporaneo ritiro dalla scene musicali a causa di un problema di salute. Dopo un breve periodo lontano dai social, l’ex vincitrice di Amici è tornato più forte che mai e ha mantenuto la sua promessa. Non molte ore fa, ha condiviso sui social una notizia a sorpresa in cui annuncia importanti novità per i suoi fan: ecco cosa ha detto.

Emma Marrone, l’annuncio sui social

La sua voce ha emozionato migliaia di fan in tutto il mondo e sin da subito ha graffiato le anime dei suoi seguaci. Non molte settimane fa, Emma Marrone ha fatto un annuncio sui social che ha preoccupato non poco il popolo del web. Nel dettaglio, la cantante salentina ha annunciato il suo ritiro dal mondo della musica per un problema di salute ma promettendo che si sarebbe ripresa presto. Ha mantenuto la sua promessa: la Brown è tornata più forte che mai.

Lo scorso 25 ottobre, è uscito il suo ultimo album ‘Fortuna‘ dal quale è stato estratto il singolo ‘Io sono bella‘, scritto da Vasco Rossi. Ma le sorprese non sono finite qui.

Le parole della cantante salentina

Grandi importanti novità in arrivo per i fan di Emma Marrone. Di cosa si tratta? L’artista, a sorpresa ha pubblicato un selfie in cui appare sorridente, accompagnata dalla seguente didascalia:

“Sorrido. Stanno per succedere cose bellissime.

Vi penso. Vi racconterò tutto giorno per giorno. La musica fa accadere cose meravigliose. Voi continuate ad ascoltare Fortuna ovunque perché ha bisogno di voi per crescere. Io farò del mio meglio per rendervi felici”.

I fan sono impazienti di scoprire di cosa si tratta.