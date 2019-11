Emma Marrone nell’occhio del ciclone. La cantante salentina coperta di polemiche per il costosissimo anello indossato durante l’ultima intervista a Verissimo. La foto diventa virale

Emma Marrone è una delle cantanti più stimate del panorama musicale Italiano. Dopo i problemi di salute, che l’hanno tenuta lontana per un pò di tempo dalle scene musicali, la cantante salentina è tornata più forte di prima, raccontandosi al pubblico nell’arco di diverse interviste tra cui, la sua ultima a Verissimo lo scorso 16 Novembre.

Nelle ultime ore l’artista pugliese è finita nell’occhio del ciclone a causa di un costosissimo anello indossato durante l’intervista a Silvia Toffanin. La foto che la incastra è diventata subito virale, scatenando le polemiche sul web. Scopriamo di più.

Emma Marrone nella bufera: l’anello troppo costoso scatena le polemiche

Come accennato poco fa, la cantante salentina è stata recentemente protagonista di una lunga intervista da Silvia Toffanin a Verissimo.

Non è passato inosservato un piccolo dettaglio tra le dita di Emma Marrone, la quale ha indossato un anello di Bulgari dal prezzo da capogiro.

Noto il prezzo del prezioso gioiello sono subito scattate le polemiche contro la cantante, il cui valore andrebbe in netto contrasto con la ‘donna umile’ che ha sempre amato definirsi tuonano sui social. Ma qual’è il valore economico del fantomatico anello indossato dalla cantante?

L’anello Bulgari indossato da Emma: ‘prezzo da capogiro’

Il gioiello Bulgari indossato alla mano sinistra dall’ex coach di Amici di Maria De Filippi, durante l’ultima puntata di Verissimo, è un anello dall’anima di fuoco proprio come quello dell’artista pugliese costituito da una fascia centrale in ceramica nera e due fasce in oro rosa ai lati.

Il prezzo stimato secondo quanto rivelato dai giornali come controcopertina online è pari a 1’600 euro.

Ecco lo scatto che ha ‘sgamato’ Emma Marrone, divenuto immediatamente virale: