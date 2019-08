Emma Marrone vacanze bollenti con un bellissimo modello norvegese: le foto su Chi

La cantante Emma Marrone in vacanza pare abbia trovato l’amore. Il settimanale Chi rivela l’identità del fortunato che le ha rubato il cuore, un modello norvegese

Una come Emma Marrone di certo non si fa incantare solo da un bel fisico. Eppure, i suoi ex hanno tutti un comune denominatore. Quale? Una bellezza mozzafiato. Anche in questo caso, Emma, non ha deluso le aspettative. A fare breccia nel suo cuore, secondo Chi, un modello norvegese.

Emma Marrone molti impegni ma l’amore?

La cantante salentina sbocciata nel programma di Maria de Filippi Amici è diventata una delle cantanti più apprezzate a livello nazionale ed internazionale come Alvaro Soler, o i Thirty Second to Mars ed è stata più volte premiata come disco d’oro e di platino

L’interprete di brani famosi come Amami o L’Amore non mi basta è in uscita con il suo ultimo singolo e nel nuovo album sarà presente una canzone scritta per lei da Vasco Rossi e intitolata Io sono bella.

Non solo musica per Emma, dopo la partecipazione al programma Amici in veste di coatch si attende l’uscita del film di Gabriele Muccino I migliori anni che la vede nel cast come protagonista , come rivela Gabriele Parpiglia dalla pagine di Chi in uscita domani.

Nikolai, chi è il nuovo amore di Emma Marrone

In seguito alla dolorosa fine della relazione con Stefano De Martino, ormai risalente al 2012, le sono stati attribuiti molti flirt sui rotocalchi di gossip ma una storia confermata tardava ancora.

Emma inoltre ha rivelato di aver affrontato un periodo molto duro a causa di un tumore per il quale ha dovuto anche subire ricoveri ma che la salentina ha affrontato e sconfitto anche grazie all’affetto dei suoi fans.

Ora finalmente pare arrivato per lei il momento di tornare a sorridere grazie al nuovo amore, l’ex pugile e ora modello norvegese Nikolai Danielsen 38 anni.

I due sono stati fotografati a Capri e ad un party esclusivo in atteggiamenti affettuosi che non lasciano dubbi sul dolce rapporto che è nato fra i due.

La vacanza della cantante è continuata sulle spiagge di Formentera sempre insieme al suo Nikolai, dove è apparsa raggiante e con un fisico mozzafiato che ha infiammato i social ma i suoi fans ora sanno che nel cuore di Emma è tornato a splendere il sole grazie al bellissimo Nikolai.