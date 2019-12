‘Non me lo merito’ Emma Marrone, il tumore poi l’amaro sfogo sui social sui social

Emma Marrone, il duro sfogo contro gli haters: «Non lo merito, mettetevi una mano sulla coscienza», il messaggio su Instagram

Una delle voci più belle del panorama musicale italiano è, senza alcun dubbio, quella di Emma Marrone. La cantante salentina ha raggiunto la notorietà dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi e da ha riscosso un enorme successo non solo nel nostro Paese ma anche all’estero. Non molte ore fa, l’artista ha scritto un lungo messaggio sui social dedicato ai cosiddetti ‘leoni da tastiera‘, ma cosa è successo?

Emma Marrone contro gli haters

Dopo un periodo non particolarmente facile, Emma Marrone è tornata più forte che mai. L’artista salentina è impegnata nelle produzione del nuovo video musicale della canzone Stupida allegria in uscita il prossimo 6 dicembre.

Per le riprese della clip musicale, la Brown è in Marocco. Ma il suo nuovo post ha fatto storcere il naso ad ad alcuni dei suoi follower a cui è dedicata la didascalia che accompagna la nuova foto. Dopo il momentaneo ritiro dalla scene musicali, a causa di un problema di salute, Emma è costretta subire i continui attacchi da parte di alcuni utenti. Ma come è successo già in passato, ha deciso di rispondere sui social con un lungo messaggio dedicato proprio a chi deride del suo lavoro.

L’amaro sfogo sui social

Il nuovo post di Emma Marrone è accompagnato fa una didascalia dedicata a chi non crede nel suo lavoro e continua a criticarla:

«Offendere non equivale a dare un “parere”. La cosa più triste è che a mortificare e a deridere il mio lavoro e quello di tante persone siano proprio alcuni miei “fan”».

L’artista salentina ha poi aggiunto: