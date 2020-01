Muore col padre in un tragico incidente, Emma Marrone: lo straziante addio sui social ‘Quanto dolore’

Emma Marrone, un lutto improvviso ha sconvolto la cantante salentina che ha esternato il suo cordoglio sui social: “Quanto dolore”, le strazianti parole per la morte di Kobe Bryant

Dopo un periodo lontano dai riflettori a causa di un problema di salute, Emma Marrone è tornata più forte che mai. Oggi, infatti, la cantante salentina sta vivendo un momento d’oro della sua carriera artistica e tra qualche settimana uscirà al cinema il film che la vede come protagonista “Gli anni più belli“. L’ex allieva di Amici è molto attiva sui social e questa volta ha voluto esternare il suo dolore per la tragica scomparsa della stella del Basket: Kobe Bryant.

Emma Marrone, addio a Kobe Bryant

Nelle ultime ore è giunta una notizia che ha sconvolto il mondo dello sport e non solo. E’ venuto a mancare, in seguito ad un incidente in elicottero, la leggenda del Basket Nba: Kobe Bryant. Con lui hanno perso la vita, oltre la figlia Gianna di 13 anni, anche altre 7 persone. L’elicottero è precipitato nei pressi di Calabasas, zona a nord-ovest di Los Angeles. Sono ancora in corso le indagini per determinare le reali cause che si celano dietro lo schianto ma dalle prime ipotesi emerge quella della fitta nebbia.

L’improvvisa e drammatica scomparsa dell’ex giocatore ha lasciato tutti senza parole. Numerosi sono i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno espresso il loro cordoglio sui social, tra questi anche Emma Marrone, ecco le sue parole.

Il messaggio di cordoglio sui social

La cantante salentina ha esternato il suo dolore a margine di una splendida foto. Di cosa si tratta? Lo scatto in questione ritrae Kobe Bryant insieme a sua figlia mentre sorridono. Emma Marrone, ha accompagnato lo scatto con poche parole che ben esprimono lo sconforto per la sua more:

“Quanto dolore”.

Ecco la IG stories che ha commosso il web: