‘Sei volata in cielo dopo aver lottato’ Emma Marrone, lo straziante addio sui social: l’annuncio del lutto ai fan commuove

Grave lutto per Emma Marrone, lo straziante messaggio di addio sui social commuove i follower

La cantante salentina ha un rapporto speciale e senza filtri con i suoi fan. Questa volta, Emma Marrone ha voluto condividere su Instagram il gravissimo lutto che l’ha colpita scrivendo un doloroso messaggio di addio dedicato ad Antonella: ecco cosa è successo.

Una cantante che si contraddistingue per la sua sensibilità e per lo speciale rapporto che, nel corso di questi anni, ha costruito con i suoi fan. Un legame virtuale ma allo stesso tempo forte e trasparente. Emma Marrone, infatti, è solita condividere tutto ciò che riguarda la sua vita professionale e privata. Lei stessa ha raccontato del difficile periodo trascorso in ospedale per un delicato problema di salute e non hai mai smesso di informarli sulle sue condizioni di salute.

Questa volta, la cantante salentina ha voluto condividere con i suoi fan il grave lutto che l’ha colpita. E’ venuta a mancare Antonella, una giovane ragazza scomparsa dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro un destino avverso.

Il messaggio di addio della cantante salentina

Poche parole che esprimono perfettamente il dolore che sta provando Emma Marrone in questo momento. E’ venuta a mancare la sua una sua giovane fan, Antonella.

L’artista ha espresso il suo cordoglio su Instagram pubblicando uno scatto che la ritrae insieme alla sua fan, accompagnato da una didascalia che ha inevitabile commosso il popolo del web:

“Ciao piccoletta mia. Sei volata via dopo aver combattuto con tutte le tue forze contro un destino avverso.”

Poi aggiunge:

“Ho il cuore spezzato in due. Non scorderò mai la tua dolcezza e il tuo viso così pulito e puro come il tuo cuore. Ti mando un bacio. Proteggici da lassù. Ti voglio bene Antonella”, conclude la cantante.

C’è spazio solo per il dolore per la prematura scomparsa della giovanissima fan.