Diventa mamma e si sposa, Emma Marrone in abito bianco emoziona i fan: il post diventa virale

Diventa mamma e si sposa, Emma Marrone in abito bianco emoziona i...

Poco fa Emma Marrone ha pubblicato un scatto con il quale ha stupito e emozionato i fan. L’artista pugliese in abito da sposa incanta tutti

Emma Marrone è una delle artiste più amate e seguite dal pubblico Italiano.

Frizzante e determinata l’artista salentina nel corso degli ultimi mesi è stata al centro della cronaca a seguito del suo allontanamento dalla musica per problemi di salute, che secondo quanto rivelano gli ultimi aggiornamenti sarebbero risolti.

Attualmente è ritornata al centro del gossip a seguito di un singolare scatto sui social, che la vede bellissima e raggiante in abito da sposa, mano nella mano con un uomo misterioso.

Ecco tutta la verità sulla foto pubblicata poche ore fa.

Emma Marrone bellissima in abito da sposa

Una foto che ha stupito i suoi fan quella pubblicata dall’artista salentina poco fa su Instagram.

Emma Marrone appare così sui social fasciata di un bellissimo abito da sposa interamente in pizzo e con una romantica corona di fiori tra i capelli mossi.

Lui e lei mano nella mano sorridono nel loro ‘giorno più bello’. Ma cosa si cela dietro lo scatto in abito da matrimonio?

Emma Marrone, la verità sullo scatto in ‘abito da bianco’

Nessun fiore d’arancio in vista per l’artista pugliese, la quale però apparirà si vestita da sposa, ma per il film ‘Gli Anni più belli’ di Gabriele Muccino, insieme ad altri grandi nomi del cinema, quali Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

La cantante interpreterà il ruolo di Anna, una ragazza difficile ma molto sensibile, che vedremo nelle vesti di sposa e madre.

La pellicola cinematografica è attesa per il 13 Febbraio 2020 in tutte le sale italiane. Con uno scatto dolcissimo la Marrone ha voluto così presentare il suo prossimo progetto, non musicale ma cinematografico.

I fan sono entusiasti e non sono più nella pelle, e la aspettano sul grande schermo. Ecco lo scatto che ha fatto sognare i fan: