Chi è Emma D’Aquino, la talentuosa e bellissima giornalista del Tg1, che sarà presente al Festival di Sanremo 2020 per la volontà di Amadeus

Scopriamo tutti i segreti di Emma D’Aquino, una delle 10 donne che calcheranno il palco dell’Ariston in occasione della nuova edizione del Festival di Sanremo, sotto la direzione di Amadeus.

Chi è Emma D’Aquino

Emma D’Aquino nasce a Catania, il 18 luglio del 1966 sotto il segno zodiacale del Cancro.

Dopo il diploma, si iscrive e si laurea in Scienze politiche. Inizia così, dopo poco, il percorso professionale della donna: un’importante carriera giornalistica nelle televisioni e nelle radio locali.

Per anno, Emma è inviata della trasmissione Porta a Porta, e, dopo una breve esperienza al TG2, nel 2003 passa alla redazione del Tg1.

La giornalista prende parte a diverse trasmissioni televisive, come Gli italiani hanno sempre ragione, Techetechetè, Ballando con le stelle, Affari tuoi, I Soliti ignoti.

L’8 febbraio del 2018 è tra gli ospiti del Festival di Sanremo: la donna è invitata a partecipare a una gag durante l’esecuzione del brano Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni.

Nel 2020 tornerà a calcare il palco dell’Ariston del Festival di Sanremo, scelta da Amadeus tra le 10 donne presenti nel corso delle puntate della gara canora.

Vita privata e curiosità

Emma D’Aquino è alta circa un metro e settanta centimetri e ha gli occhi e i capelli castani.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno molte notizie bella talentuosa giornalista del Tg1, per via della massima riservatezza che ha sempre contraddistinto i suoi affari personali. Per questo, non si sa se sia sposata e se abbia figli.

La giornalista ha un profilo Instagram con quasi 12 mila folloewers, dove carica vari scatti di momenti a lavoro e assieme a noti personaggi dello spettacolo di cui è amica o dei quali è fan.