Emma Corrin, Lady Diana in The Crown 4: tutte le curiosità inedite sul personaggio

Emma Corrin, Lady Diana in The Crown 4: tutte le curiosità inedite...

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi all’attrice Emma Corrin, che sta interpretando il personaggio di Lady Diana in The Crown.

Chi è Emma Corrin

Emma-Louise Corrin nasce l’1 dicembre del 1995, sotto il segno zodiacale del Sagittario, a Royal Tunbridge Wells, in Inghilterra.

Si è formata presso la scuola cattolica romana di Woldingham nel Surrey ed è durante questo periodo che è nata in lei la passione per la recitazione e la danza.

Ha seguito un corso su Shakespeare presso l’Accademia di musica e arte drammatica di Londra, dopo di che ha fatto l’insegnante volontaria in una scuola a Knysna, in Sud Africa.

Ha poi proseguito i suoi studi presso l’Università di Bristol e poi presso il St John’s College di Cambridge, dove ha approfondito materie come educazione, inglese, arte drammatica e arte.

Edoardisce nel mondo dello spettacolo con il film Cesare nel 2017, dopo di che recita in Alex’s Dream nel 2018 e in Misbehaviour nel 2020. Per quanto riguarda le serie tv, ha interpretato il ruolo di Esther Carter in un episodio di Grantchester nel 2019 e di Esme Winikus in Pennyworth.

Riesce ad acquisire enorme notorietà con il ruolo della principessa Diana, nella serie tv di Netflix “The Crown”.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative a Emma Corrin, vista l’estrema riservatezza della giovane.

L’attrice, inoltre, è diventata famosa soltanto da poco tempo e quindi i media non hanno avuto ancora modo di scavare a fondo sulla sua vita personale.

Ciò che è noto è che Emma sia single, pronta a godersi la sua notorietà.

L’attrice, infatti, ha dichiarato di recente di essere pronta a “navigare” da sola nei cambiamenti della sua vita. Ha ammesso di non volere un fidanzato accanto a sé in questo periodo della sua vita, in quanto è più focalizzata sulla cura di se stessa.