Il seno straborda dal top troppo stretto, Emily Ratajkowski infiamma i social con il suo outfit per il Vanity Fair Oscar Party

Emily Ratajkowski al Vanity Fair Oscar Party, lo scatto fa impazzire i fan facendo il pieno di like.

Emily Ratajkowski all’anagrafe Emily O’Hara Ratajkowski è una delle attrici e modelle più desiderate d’America.

Bellissima e dal corpo mozzafiato, è principalmente nota per le sue interpretazioni in pellicole di successo come ‘Lying and Stealing’ e ‘Come ti divento bella‘.

Molto seguita sui social dove ama condividere la sua quotidianità con i suoi 25 milioni di follower, nelle ultime ore ha incantato tutti con il suo outfit per il Vanity Fair Oscar Party in cui ha sfoggiato un look davvero singolare quanto esplosivo.

Non è passato inosservato agli occhi dei fan il suo micro top a fascia, che ha mostrato inevitabilmente ‘troppo’.

Emily Ratajkowski al Vanity Fair Oscar Party

Per la grandissima e tanto attesa occasione la bella modella statunitense ha indossato un abito davvero unico nel suo genere, semplice ma d’effetto.

Emily Ratajkowski si è cosi presentata al celebre party organizzato da Vanity Fair, in un completo gonna e top bianco, che ha stuzzicato l’immaginazione dei fan.

Il micro top fascia, lascia si che il suo abbondante davanzale strabordi, lasciando nudi gli addominali scolpiti.

La gonna dallo stile tubolare, mette invece in risalto i suoi fianchi sinuosi e il suo lato B.

Fan in delirio sui social

Con il suo outfit dalle sfumature decisamente bollenti Emily Ratajkowski ha conquistato oltre 1 milione di like e migliaia e migliaia di commenti, che apprezzano le sue fattezze mozzafiato:

‘La donna più bella del mondo’

commentano alcuni utenti, e ancora:

‘Sei perfetta, regina bianca’

Ecco lo scatto che ha mandato in tilt i social: