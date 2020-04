Senza vestiti si fotografa col cane, Emily Ratajkowski nella bufera ‘Non dovevi farlo!’

Emily Ratajkowski, l’ultimo scatto della modella scatena una polemica sui social: “Capisco che tu sia bellissima, ma qual è il senso di questa foto?”

Su Instagram è una vera star. Stiamo parlando ovviamente di Emily Ratajkowski. Il suo account, infatti, vanta oltre 25.8 milioni di followers che non si perdono mai una sua foto. L’influencer è solita condividere scatti in cui si mostra come mamma l’ha fatta ma questa volta a far storcere il naso ai suoi seguaci è la presenza del suo cane. Molti suoi fan si sono scagliati contro di lei perché coccola il suo pastore semi-nuda.

Emily Ratajkowski: polemica social

La modella statunitense ha debuttato nel mondo del cinema da giovanissima, diventando il volto di numerose pellicole di successo come L’amore bugiardo – Gone Girl, diretto da David Fincher e interpretato da Ben Affleck. Da allora, è diventata anche il volto di brand famosi e una vera e propria star dei social. Emily Ratajkowski è solita condividere su Instagram scatti in cui si mostra senza veli. Questa volta, ha postato un’altra foto in cui appare con il suo pastore tedesco, Colombo. In occasione del suo compleanno, l’attrice gli ha dedicato un messaggio davvero dolce:

“Colombo è per noi come un figlio, un bellissimo angioletto. Non riesco ancora a credere che sia passato da 13 libbre a 8 settimane a circa 80 libbre solo in un anno. Nonostante ciò è sempre un amore tutto da coccolare! Lui ci rende i più felici e coglierò questa occasione per pubblicare una tonnellata di foto di lui. E sapete il perché? Perché anche voi potreste ricambiare con le foto dei vostri cuccioli!

L’ultimo scatto però non è proprio piaciuto al web.

La rivolta dei fan

La sua straordinaria bellezza la rende una delle donne più desiderate al mondo. L’ultimo scatto di Emily Ratajkowski la ritrae distesa sul pavimento a fianco di Colombo, intenta a coccolarlo. Tuttavia, indossa solo dei mini slip e una vestaglia aperta in cui si intuisce che non indossa il reggiseno.

Lo scatto in questione non è stato apprezzato dalla maggior parte degli utenti i quali si domandano il senso di coccolare il proprio cane nuda.