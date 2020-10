Emily Ratajkowski incinta senza nulla addosso, via anche la biancheria: la foto...

La modella e attrice statunitense si mostra col pancione e senza nulla addosso: il selfie allo specchio ipnotizza la rete.

Solo pochi giorni fa, tramite un video pubblicato su IG, Emily Ratajkowski ha annunciato di essere in dolce attesa.

In queste ultime ore, sono apparsi una serie di scatti social che hanno mandato in delirio il popolo del web: si mostra col pancione e senza nulla addosso, lo scatto da bollino rosso fa il giro della rete.

DI SEGUITO LE FOTO ALLO SPECCHIO – SENZA VELI

Un periodo d’oro per una delle modelle più conosciute al mondo. Lei stessa è intervenuta sui social per condividere una splendida notizia: è incinta del suo primo figlio.

L’attrice statunitense ha tenuto a precisare che non ha alcuna intenzione di rivelare il sesso del nascituro ma sarà lui stesso a deciderlo quando compirà 18 anni. Un messaggio molto forte che mira ad abbattere le barriere delle discriminazione.

Emily Ratajkowski in dolce attesa

Anche in dolce attesa, Emily Ratajkowski regala scatti da capogiro.

In queste ultime ore, la giovane ha pubblicato una serie di foto in cui si mostra senza veli. Il suo corpo da urlo ed il suo viso angelico hanno fatto innamorare tutti.

Il selfie allo specchio è da bollino rosso

Non c’è nulla da fare, Emily Ratajkowski sa perfettamente come catturare l’attenzione del suo grande pubblico virtuale. Questa volta, la modella statunitense si mostra senza veli. Con una mano mantiene il cellulare per scattare il selfie e con l’atra cerca di coprire il suo seno prosperoso:

Visualizza questo post su Instagram 🤰 Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emily_ratajkowski_official) in data: 26 Ott 2020 alle ore 1:08 PDT

In pochi secondi, lo scatto in questione ha collezionato un boom di like e commenti.