Emilio Fede, il giornalista ricoverato dopo l’incidente: ‘In piedi per miracolo’

Paura per Emilio Fede ricoverato al San Raffaele di Milano. Ecco quali sono le condizioni de l celebre giornalista e il motivo del ricovero.

Poche ore fa la nota testata il Messaggero ha diffuso la notizia secondo cui, l’ex volto del Tg4 fosse ricoverato in gravi condizioni presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.

Come è noto lo scorso Novembre 2020, Emilio Fede che il prossimo giugno compirà 90 anni, è stato ricoverato presso il Residence Covid dell’Ospedale del Mare sito a Ponticelli, nel Napoletano per aver contratto il Virus.

Ma questa volta il ricovero non ha nulla a che fare con il Covid. Dopo la diffusione della notizia infatti, Fede ha rotto il silenzio rilasciando alcune dichiarazioni ad Androkonos rivelando i motivi del ricovero.

Ecco tutti i dettagli.

Emilio Fede, il motivo del ricovero

Il giornalista, al fine di placare la diffusione di falsi rumors sui motivi del suo ricovero ha voluto concedere alcune dichiarazioni ai microfoni della nota testata.

‘Il Covid non c’entra niente, sono in un letto al San Raffaele di Milano per una caduta’, ‘una rovinosa scivolata’ ha subito spiegato Emilio Fede.

Nel fornire ulteriori dettagli in merito al piccolo incidente di cui è stato vittima, ha rivelato di non essere in gravi condizioni, tuttavia ha dichiarato di essersela ‘vista brutta’, e di essere ‘in piedi per miracolo’.

Come sta Emilio Fede dopo la caduta

Quanto alle sue condizioni, come già accennato, il giornalista ci ha tenuto a ribadire di non essere in gravi condizioni, e di stare ‘tutto sommato bene’ data la gravità della caduta, che ha richiesto l’immediato ricovero al San Raffaele di Milano:

‘Non sono in gravi condizioni, è stata però un’esperienza drammatica’

ha spiegato, poi ha aggiunto:

‘Considerando che sono tutto piegato, la testa, le braccia, tutto sommato sto bene’

ha concluso Fede ai microfoni di Androkonos.