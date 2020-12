Emilio Fede positivo al covid: è ricoverato nel residence dell’ospedale del mare a Napoli

Emilio Fede è risultato positivo al covid. Era stato sottoposto al tampone qualche giorno fa. Ora è ricoverato al residence dell’Ospedale del Mare.

Emilio Fede, al momento, sembra aver contratto il covid da asintomatico. E’ a Napoli perché è la citta dove ha scelto di vivere dopo aver scontato gli arresti domiciliari.

Ricoverato a Napoli

Emilio Fede, dopo essere risultato positivo al covid, qualche giorno fa, aveva deciso di trascorrere la quarantena in un hotel di Napoli. Stamattina, però, la Asl della città partenopea, ne ha disposto il trasferimento nel residence dell’Ospedale del Mare. Si tratta di un residence predisposto al ricovero di pazienti sintomatici e paucisintomatici. Al momento, le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.

Il trasferimento è stato necessario perché Fede deve, comunque, stare sotto osservazione. Il residence è stato realizzato a partire da ottobre, sfruttando un albergo in disuso, nei pressi dell’ospedale.

Dopo aver concluso gli arresti domiciliari, ed essere stato affidato ai servizi sociali, il giornalista ha deciso di trasferirsi a Napoli, ecco perché si trova lì.

Perché Fede si trova a Napoli

Il trasferimento è avvenuto a settembre. E’ approdato nel capoluogo partenopeo, insieme a sua moglie Diana De Feo, originaria proprio di Napoli.

Proprio a Napoli, Emilio Fede era stato arrestato perché aveva evaso i suoi arresti domiciliari.

Il giornalista, infatti, sarebbe dovuto rimanere a Segrate, in provincia di Milano, dove viveva. Fede era stato arrestato per il processo Ruby Bis. Si era recato a Napoli con la scusa di stare con la moglie per festeggiare il compleanno di lei.

I domiciliari, poi, sono stati trasformati in affidamento ai servizi sociali. Ecco quindi che, a settembre, c’è stato il trasferimento definitivo.