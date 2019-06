Emiliano Sala, arrestato un uomo per omicidio colposo: il giallo si infittisce

Il giallo della morte di Emiliano Sala diventa sempre più fitto con l’arresto di un uomo per omicidio colposo. Cosa sta succedendo?

Quello di Emiliano Sala non sembra essere un banale incidente aereo, tanto che ora è stato disposto l’arresto per un uomo di 64 anni. Ecco tutti gli aggiornamenti.

La morte del calciatore Sala

Era il 21 gennaio quando il calciatore molto amato dai suoi tifosi, era a bordo di un velivolo executive a sei posti che avrebbe dovuto portarlo verso il suo nuovo destino professionale.

Mentre l’aereo sorvolava la Manica, le sue tracce nel monitor sono sparite e si è temuto subito il peggio. Immediate le ricerche del calciatore e del pilota, ritrovati dopo giorni sul fondale della Manica stessa.

Una grande tragedia che segna ancora oggi uno dei peggiori scenari di cronaca dei nostri tempi.

L’arresto di un uomo per la morte del calciatore

La Bbc ha divulgato la notizia di un arresto per un uomo di 64 anni con l’accusa di omicidio colposo. Originario dello Yorkshre, la Polizia di Dorset ha proceduto con l’arresto in merito all’indagine in corso che ha portato alla morte del calciatore e del pilota dell’aereo.

I familiari sono stati avvertiti del fatto di cui sopra – sia di Sala e sia del pilota Ibbotson – ma non è stata ancora divulgata l’identità dell’uomo.

Rilasciato ora temporaneamente, ha deciso di collaborare con la giustizia e resta sotto indagine – nonostante non siano ancora stati rivelati i dettagli e il ruolo dell’uomo in questa drammatica vicenda.

Quello che è chiaro è che tutta la questione ha suscitato sin da subito numerose polemiche, non solo per la scelta del mezzo di piccole dimensioni ma anche per la mancata autorizzazione del pilota per i viaggi notturni (in quanto daltonico – come divulgato dalla Bbc).