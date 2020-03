Emilia Romagna, scattano i nuovi divieti: no a giri in bici e passeggiate

Emilia Romagna, scattano i nuovi divieti: no a giri in bici e...

Giri in bici e passeggiate sono vietate in Emilia Romagna: scattano le nuove restrizioni per impedire il contagio da coronavirus.

In Emilia Romagna scattano le nuove misure restrittive per evitare che le persone possano aggregarsi nei luoghi invece di restare a casa come richiesto.

Vietato passeggiare e andare in bicicletta: le nuove misure restrittive

La Regione ha deciso per una nuova stretta al fine di non consentire il propagarsi del contagio ulteriormente. Come evidenzia La Repubblica, l’ordinanza è stata emessa nella serata di ieri e impone la chiusura dei parchi e giardini pubblici, uso vietato della bicicletta e spostamento a piedi.

Lo spostamento a piedi e/o in bicicletta è consentito solo per andare a fare la spesa, andare dal medico ma non per attività motorie:

“si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione”

L’ordinanza viene emessa proprio perché:

“risulta necessario assumere ancora più stringeti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio”

Per questo motivo la Regione ha optato per attuare delle nuove restrizioni al fine di non permettere alle varie persone di incontrarsi nei luoghi di aggregazione o spostarsi per la sola attività motoria.

Queste norme risultano essere valide sino al 3 aprile 2020 e potrebbero subire variazioni o essere confermate.

Le decisioni del Premier Conte

Come definito dal Premier Conte su Il Corriere della Sera le chiusure di scuole e attività potrebbero subire una proroga. Non solo, perché potrebbero essere adottate misure restrittive ancora più severe nel caso in cui le persone continuino a non osservare il regolamento.