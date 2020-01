Giornata “green” fissata per la prima domenica di febbraio: il Sindaco della Città metropolitana di Milano, Giuseppe Sala ha annunciato il blocco totale del traffico a Milano.

La vera motivazione è l’emergenza smog che sta caratterizzando la città di Milano e provincia: la decisione del Sindaco è scattata dopo 5 giorni di sforamento dei livelli di polveri sottili in città.

La Regione Lombardia ha annunciato l’attivazione delle misure anti inquinamento in nove province (Monza, Pavia, Bergamo, Cremona, Como, Lodi, Varese e Mantova).

Stop ai diesel fino a Euro 4, ma si potrebbe prevede limiti d’uso dei riscaldamenti.

Sul profilo Facebook il Sindaco Sala ha scritto che:

“I valori del Pm10 hanno nuovamente sforato i livelli di guardia e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni non lasciano sperare in una diminuzione delle concentrazioni di polveri nell’aria”.