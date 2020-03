Governo, Matteo Salvini: “Nel Decreto di aprile ci saremo anche noi”

Emergenza Coronavirus: Vertice a Palazzo Chigi Governo-Opposizioni

Per mettere a punto il prossimo ‘decreto aprile’ il Governo è pronto a collaborare con le opposizioni.

Nel tentativo di riportare ‘pace’ era intervenuto anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che aveva telefonato a Salvini chiedendo unità e dialogo fra governo e opposizioni in piena crisi coronavirus.

A riferirlo è lo stesso Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nel corso del confronto a Palazzo Chigi con il centrodestra insieme al premier Giuseppe Conte.

I 25 miliardi stanziati nel Decreto di marzo sono stati autorizzati dal Parlamento e sono stati già tutti impegnati, tenendo debitamente conto le richieste venute dall’opposizione.

Emergenza Coronavirus: Salvini a Palazzo Chigi incontra Conte

Salvini al vertice a Palazzo Chigi è stato accompagnato da Claudio Durigon e Alberto Bagnai.

Lo stesso Leader della Lega Salvini ha chiesto al Premier Conte interventi urgenti per proteggere tutti gli anziani e i disabili in case di riposo o in case di cura.

Inoltre, sono subito necessarie mascherine a operatori sanitari e alle Forze dell’Ordine.

“Se non si interviene in fretta, si rischia una strage”

ha twittato Matteo Salvini.

Emergenza Coronavirus: la risposta di Conte alla Lega di Salvini

Il decreto che contiene la lista delle 80 attività che possono proseguire in piena emergenza coronavirus

“è stata una decisione ritenuta necessaria per l’area più critica del Nord, ma sicuramente anche utile in funzione preventiva per il centro e il sud”,

ha sottolineato il Premier Conte.

Conte e Gualtieri hanno poi precisato che non ci sono altre risorse per il Decreto Cura Italia, approvato a marzo.

Ciò non significa che tali risorse sono sufficienti per sostenere economicamente imprese, lavoratori e famiglie.

“L’Italia sta attuando una strategia che ci costa sacrifici, con un impatto economico notevole, per ottenere un risultato”,

ha sottolineato il Premier Conte.

Lo stesso Conte ha rassicurato la Lega di Salvini sulla necessità di intervenire per risolvere il nodo delle carceri di fronte all’emergenza Coronavirus.