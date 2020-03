Emergenza Coronavirus: stop ai voli aerei per l’Italia

Emergenza Coronavirus: Air France sospende tutti i voli aerei da e per l’Italia dal 14 marzo al 3 aprile

L’emergenza del coronavirus e la crescita esponenziale del numero di contagi in tutta Italia hanno costretto le compagnie aeree a sospendere tutti i voli da e per l’Italia.

Dal 14 marzo al 3 aprile sono stati sospesi tutti i voli di Air France, che ha sottolineato di

“lavorare in stretta collaborazione con le autorità sanitarie nazionali e internazionali dall’inizio dell’epidemia coronavirus”.

Fino al 14 marzo Air France manterrà un volo al giorno da e per l’Italia.

Cancellazione voli aerei da parte della British Airways

La compagnia aerea British Airways nel periodo 10 marzo – 4 aprile ha annunciato in una nota di aver cancellato tutti i voli da e verso l’Italia.

La decisione è stata presa alla luce dell’aumento esponenziale del numero di contagi e delle indicazioni del Foreign Office sulla necessità di evitare tutti gli spostamenti, eccetto quelli essenziali.

I biglietti aerei acquistati dai viaggiatori saranno rimborsati o, on alternativa, sarà possibile riprogrammare il viaggio entro la fine di maggio.

Ryanair sospende tutti i voli da e per l’Italia

A seguito dell’emergenza e delle decisioni dell’Esecutivo per fronteggiare i casi di contagio, la compagnia aerea low cost irlandese RyanAir ha annunciato lo stop dei voli aerei da e per l’Italia dalle ore 24 di domani fino all’8 aprile prossimo per i voli domestici e dalle ore 24 del 13 marzo fino all’8 aprile per i voli internazionali.

Come riporta l’Irishtimes Ryanair ha sospeso tutti i voli verso, da e all’interno dell’Italia.

La compagnia aerea ha sottolineato che chiunque desideri rimpatriare nel Regno Unito può rinviare il volo senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Easyjet ha annunciato la cancellazione dei voli aerei per coronavirus

Anche la compagnia aerea Easyjet ha annunciato la cancellazione dei voli tra Regno Unito e Italia per le prossime 48 ore.

È, tuttavia, possibile che alcuni voli rimangano operativi per consentire ai cittadini britannici di rientrare.