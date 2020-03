Coronavirus, richiesta rimborso volo aereo: come fare e a chi rivolgersi?

Emergenza Coronavirus: guida per chiedere rimborsi e modifiche alle prenotazioni

Con le restrizioni decise dall’Esecutivo molte compagnie aeree hanno deciso di sospendere i voli da e verso l’Italia per emergenza coronavirus.

Per evitare il contagio e la diffusione non è più possibile spostarsi tra i Comuni senza una giustificazione valida (motivo di salute, esigenze lavorative, situazioni di necessità e rientro presso il proprio domicilio).

Per questo è necessario compilare e presentare l’apposito Modulo predisposto ad hoc dal Ministero dell’Interno.

Per questo motivo, le compagnie aeree hanno cancellato del tutto o parzialmente i voli da e per l’Italia nelle prossime settimane.

Come richiedere il rimborso del biglietto cancellato per emergenza coronavirus?

Easyjet, RyanAir, British Airways hanno revisionato i programmi dei voli aerei da e verso la penisola italiana.

RyanAir

Se hai prenotato un volo con la compagnia aerea low cost irlandese RyanAir, nel caso in cui sia cancellato, puoi accedere alla tua area riservata e richiedere il rimborso da subito, oppure in alternativa puoi modificare gratuitamente la prenotazione entro 90 giorni dall’acquisto del biglietto aereo.

Alitalia

Se hai prenotato un volo con la compagnia aerea tricolore Alitalia ed il volo, a causa dell’emergenza del coronavirus, è stato cancellato, puoi richiedere il rimborso integrale del biglietto.

In alternativa potrai cambiare il tuo biglietto senza penali, o in alternativa beneficiare di un buono dello stesso valore del biglietto, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione.

Il credito o il cambio gratuito vale solo per chi si trova in quarantena e per chi è affetto da coronavirus.

Per maggiori informazioni puoi contattare il Servizio Clienti al numero 892010 (a pagamento).

British Airways

Se hai prenotato un volo aereo con la compagnia britannica British Airways puoi ottenere il rimborso collegandoti alla sezione “La mia prenotazione” oppure cambiare la prenotazione telefonando al numero 0800 727 800 (per le telefonate dal Regno Unito) o al numero +44 (0) 203 250 0145 (per chi chiama da altri paesi).

Se hai prenotato il volo tramite l’agenzia puoi rivolgerti direttamente alla stessa.